Mauro Astesano diventa primo cittadino di Dronero con il 36,05% di preferenze (VIDEO)

Come anticipato, è Mauro Astesano il nuovo sindaco di Dronero. 67 anni, ex segretario comunale e alla prima esperienza in politica ha vinto con 1.228 voti e il 36,05% di preferenze.

Dietro di lui Oscar Virano (1.026 voti), il vice sindaco uscente Sandro Agnese (896 voti) e Vlaudio Giordano (256 voti).

“Siamo molto contenti - ha dichiarato Astesano -. È stata una lotta dura. Grazie a tutti quelli che ci hanno votato e che hanno votato perché, mai come oggi, serve partecipazione. Voglio ringraziare soprattutto la mia squadra che è stata magnifica. Ci impegneremo per far sì che Dronero possa diventare quella capitale del territorio che era prima”.