Mancano ancora i dati ufficiali, ma Dronero ha il suo nuovo sindaco: è Mauro Astesano, a capo della lista "Vivi Dronero".

Unico dei quattro candidati a non ricoprire un incarico politico amministrativo, ma con esperienza amministrativa come dirigente della Comunità Montana Valle Varaita e come direttore di strutture socio assistenziali.

Astesano ha distaccato di oltre 100 voti Oscar Virano. In terza posizione il vice sindaco di Acchiardi Sandro Agnese. Ultimo Claudio Giordano.