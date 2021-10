La “Pedemontana” potrebbe risolvere i problemi viari di Verzuolo

C’è l’impegno di Regione e Provincia per la progettazione della nuova “Pedemontana”, con priorità massima al tratto che dovrà essere realizzato nel territorio del Comune di Verzuolo.

È quanto emerge dall’ultimo tavolo tecnico sulla viabilità della cittadina, con particolare attenzione ai “nodi” Burgo e Tonoli. La riunione si è tenuta ieri pomeriggio.

A darne conto, il sindaco di Verzuolo, Giancarlo Panero, che ha definito l’incontro “utile” per la gestione delle criticità viarie venutesi a creare negli anni.

“L’obiettivo – dice Panero – è alleggerire il traffico in centro a Falicetto e a Verzuolo”.

In che modo? “Attraverso il blocco dei camion dentro la località Papò. E con il rinforzo della ferrovia”.

A margine, il sindaco ricorda come sia anche necessario “sostenere le imprese Burgo, anche alla luce del potenziamento della produzione, come detto fin dal 2017, l’impresa Tonoli e le zone circostanti, per salvaguardare e migliorare l’occupazione e l’ambiente, anche con attenzione alle aree agricole”.