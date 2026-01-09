Tunnel del Tenda, tornano le restrizioni: ecco le nuove fasce orarie di transito

Passate le feste, per il Tunnel del Tenda tornano le limitazioni. La Conferenza Intergovernativa (Cig), riunitasi oggi 9 gennaio in videocollegamento tra le parti italiana e francese, ha definito le nuove modalità di transito nella nuova canna del traforo, cercando di trovare un equilibrio tra le diverse esigenze, in particolare quelle avanzate dai sindaci francesi, favorevoli a orari più flessibili.

Dal prossimo lunedì 12 gennaio e fino a venerdì 6 febbraio, data entro la quale è già prevista una nuova riunione, verrà dunque archiviato il recente regime più “permissivo” che consentiva il passaggio dalle 6 alle 21 nei giorni feriali e dalle 6 alle 23 nei festivi. Si torna invece a una gestione più rigida, seppur con alcune “finestrelle” aggiuntive.

Nel dettaglio, il lunedì e il martedì (festivi esclusi) il tunnel sarà aperto in due fasce orarie: dalle 6 alle 8 e dalle 18 alle 21.

Il mercoledì, giovedì e venerdì (sempre esclusi i festivi) le fasce diventano tre: dalle 6 alle 8, una breve apertura centrale dalle 12.15 alle 12.45 – introdotta su esplicita pressione dei sindaci francesi – e nuovamente dalle 18 alle 21.

Nei fine settimana e nei giorni festivi, invece, è previsto l’orario continuato dalle 6 alle 23.

Non manca qualche elemento di perplessità: appare quantomeno bizzarro che il martedì non rientri tra i giorni con tre fasce di apertura, proprio quando si registra il maggiore afflusso di cittadini francesi diretti in Italia per il tradizionale mercato settimanale di Cuneo.

Resta infine invariata la modalità di circolazione: il traffico sarà sempre a senso unico alternato, regolato da semaforo con cicli di mezz’ora. Il primo passaggio sarà dall’Italia, mentre l’ultimo dalla Francia avverrà sempre mezz’ora prima della chiusura prevista.

Il nuovo assetto, adottato in via sperimentale, favorisce i lavori sui tornanti francesi garantendo la breve finestra meridiana infrasettimanale. Per sicurezza, lavorazioni particolari potrebbero sopprimerla episodicamente (eccezionalmente, comunicato con una settimana di anticipo).