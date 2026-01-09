 / Viabilità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Viabilità | 09 gennaio 2026, 17:20

Alba, domenica 11 gennaio sospesa la circolazione per il passaggio della Fiamma Olimpica

Stop ai veicoli dalle 9.40 alle 10.30 lungo il percorso del convoglio di Milano Cortina 2026. Venti mezzi attraverseranno il centro da piazza Medford a viale Cherasca. Divieto di sosta dalle 8 in piazza Monsignor Grassi

Alba, domenica 11 gennaio sospesa la circolazione per il passaggio della Fiamma Olimpica

Domenica 11 gennaio passa da Alba la Fiamma dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, con il convoglio olimpico formato da circa 20 veicoli.

Pertanto, è prevista la sospensione della circolazione veicolare dalle ore 9.40 alle ore 10.30 lungo il percorso cittadino che il corteo attraverserà. Il convoglio arriverà alle ore 9.40 in piazza Medford e proseguirà percorrendo corso Torino, piazza Garibaldi, via Cavour, piazza Risorgimento, via Vittorio Emanuele II, piazza Michele Ferrero, via don Alberione e corso Michele Coppino, per terminare in viale Cherasca presso la stazione Eni.

È inoltre previsto il divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 8 alle ore 11, in piazza Monsignor Grassi, solo sugli stalli di sosta adiacenti le colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

Il percorso dettagliato è consultabile al seguente link: https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=it&mid=10lBYiFqJzXud5YgnnNUDpFeiMZSQEaU&ll=44.70164345437409%2C8.03428466466963&z=15

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium