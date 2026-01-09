Alba, domenica 11 gennaio sospesa la circolazione per il passaggio della Fiamma Olimpica

Domenica 11 gennaio passa da Alba la Fiamma dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, con il convoglio olimpico formato da circa 20 veicoli.

Pertanto, è prevista la sospensione della circolazione veicolare dalle ore 9.40 alle ore 10.30 lungo il percorso cittadino che il corteo attraverserà. Il convoglio arriverà alle ore 9.40 in piazza Medford e proseguirà percorrendo corso Torino, piazza Garibaldi, via Cavour, piazza Risorgimento, via Vittorio Emanuele II, piazza Michele Ferrero, via don Alberione e corso Michele Coppino, per terminare in viale Cherasca presso la stazione Eni.

È inoltre previsto il divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 8 alle ore 11, in piazza Monsignor Grassi, solo sugli stalli di sosta adiacenti le colonnine di ricarica per veicoli elettrici.