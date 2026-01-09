Vento forte e neve sul Colle della Maddalena: la strada resterà chiusa da Argentera fino a cessata criticità

Dopo il recupero nella notte delle due auto francesi bloccate da vento e neve sul versante italiano del colle della Maddalena, è stata disposta la chiusura al traffico del valico.



Permane la condizione meteo avversa con forti raffiche di vento che sferzano sulla neve presente creando accumuli di neve fino a 20 centimetri tanto da rendere impossibile allo stato attuale la percorribilità e di conseguenza la riapertura alla viabilità. È stato registrato anche il fenomeno del gelicidio.

La strada resterà, quindi, chiusa al traffico da Argentera al confine di Stato fino a cessata criticità. La statale sarà riaperta non appena saranno ripristinate le condizioni di piena sicurezza per l’utenza in transito.