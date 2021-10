Sarà riservata a 100 medici e infermieri la partecipazione al corso che si terrà in occasione del Congresso dal titolo: “Medicina interna 2021: clinica e ricerca si incontrano”, che si svolgerà a Verduno nell’auditorium dell’Ospedale Michele e Pietro Ferrero.

Il Congresso sarà presieduto dal Primario di Medicina Interna del nosocomio di Verduno, Dottor Fulvio Pomero.

Si tratta di un evento formativo, che attraverso la Fondazione FADOI, provider ECM, rilascerà crediti formativi per le professioni di Medico Chirurgo ed Infermiere, nell’ordine di 7 crediti ECM per gli accreditati il giorno 15 ottobre e 6 crediti ECM per gli accreditati nel giorno 16 ottobre.

“La ricerca ogni giorno fa un passo avanti – spiega il Dr. Pomero – la clinica riesce a stare dietro alla ricerca, se c’è un’adeguata formazione. La frontiera della ricerca viene inseguita da quella della clinica, ma quella della ricerca va più veloce e solo con sforzi formativi importanti, si potrà ridurre il gap, fornendo al paziente la miglior cura possibile”.

Proprio questo sarà l’obiettivo principale dell’evento formativo a cui saranno chiamati a partecipare i diversi professionisti del settore. L’evento si svolgerà in presenza, il primo dall’inizio dell’emergenza epidemiologica e metterà al centro la medicina interna, attore principale su temi come quelli legati alle patologie cardiovascolari, a quelle respiratorie, a quelle infettive e ematologiche.

A discuterne il 15 e 16 ottobre prossimo, saranno illustri professionisti della medicina nazionale, provenienti da diverse parti d’Italia e la professoressa Mazzolai, che farà un intervento via streaming dall’Università di Losanna sulle più recenti novità in campo vascolare.

Saranno quindi due intense giornate di alta formazione, ma soprattutto di confronto.

Per chi non riuscisse ad iscriversi in tempo o non potesse partecipare all’evento in presenza, c’è comunque la possibilità di avere la formazione a distanza, disponibile dal giorno 19 ottobre, la cui partecipazione fornirà comunque crediti ECM.

Qualora non si fosse interessati ai crediti, ma si volesse comunque seguire il congresso a distanza, sarà possibile farlo attraverso il canale YouTube della Fadoi.

15 /16 ottobre 2021 Auditorium Ospedale Michele e Pietro Ferrero – Verduno (CN)





Evento residenziale realizzato in collaborazione con Scuola di Specializzazione in Medicina Interna, Università degli Studi di Torino e Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza, Università degli Studi di Torino



Fad asincrona attiva dal 19 ottobre al 31 dicembre 2021





Obiettivo Formativo: Documentazione clinica, percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura.





Iscrizioni al congresso

La partecipazione al Corso in modalità residenziale è riservata a 100 Medici ed Infermieri.

L’iscrizione può essere riservata online all’indirizzo www.planning.it/eventi.

Invitiamo l’utente a digitare una parola del titolo nel campo ‘Ricerca Libera’ nella sezione ‘EVENTI’ del sito Web.

La partecipazione al Corso in modalità virtuale è destinata a 500 utenti.

L’iscrizione può essere riservata online all’indirizzo https://fad.centrostudifadoi.org/medicinainterna2021





ISCRIZIONI ASSOCIAZIONE FADOI

É possibile effettuare l’iscrizione o il rinnovo alla Associazione collegandosi al sito www.fadoi.org nella sezione ‘Soci’, ‘Iscriviti’ o ‘Rinnova’ · Under 40: €50 - Over 40: €80





Fondazione FADOI è provider ECM (codice identificativo 428)

· Giorno 15 ottobre 2021: accreditato per le professioni di Medico Chirurgo ed Infermiere.

Numero crediti ECM: 7

· Giorno 16 ottobre 2021: accreditato per le professioni di Medico Chirurgo ed Infermiere.

Numero crediti ECM: 6





Il Provider ECM Planning Congressi ha attivato una piattaforma per la compilazione del Questionario ECM Online. Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è INDISPENSABILE

la presenza effettiva al 90% della durata complessiva dei lavori e almeno il 75% delle risposte corrette al questionario di valutazione dell’apprendimento. La compilazione del questionario darà diritto ai crediti solo se associata alla verifica della effettiva presenza al corso.

Non saranno previste deroghe a tali obblighi.

· Giorni 15 e 16 ottobre 2021: accreditato per le professioni di Medico Chirurgo ed Infermiere

in modalità virtuale.

Numero crediti ECM: 20

La FAD sarà attiva sulla piattaforma https://fad.centrostudifadoi.org/medicinainterna2021 dal 19 ottobre al 31 dicembre 2021.





Segreteria Organizzativa

Planning Congressi Srl

Via Guelfa, 9

40138 - Bologna

T +39 051 300100 M +39 346 0393979

v.delgreco@planning.it

www.planning.it

· Specializzandi, Medici abilitati e non strutturati, Iscritti al Corso di Formazione per Medici di Medicina generale: iscrizione gratuita per il primo anno.





Per garantire un’esperienza congressuale sicura PLANNING applica nell’organizzazione di ogni proprio evento residenziale un Protocollo anti-contagio nel rispetto dei Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri vigenti alla data dell’evento, disponibile sul sito www.planning.it.

Per accedere al Congresso è obbligatorio essere in possesso di Green Pass valido.

Sarà possibile seguire liberamente il Congresso senza necessità di registrazione in diretta streaming sul canale YouTube della FADOI: https://www.youtube.com/user/FadoiOfficial .

Si precisa che questa modalità non dà diritto all’acquisizione dei crediti ECM.

