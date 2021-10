Da “Odette estetica” il nuovo servizio di fotoepilazione

Il centro “Odette estetica” propone a tutta la sua clientela femminile e maschile, il nuovo servizio di fotoepilazione con laser a diodo 808 nm.



Il laser per l’epilazione emette un fascio di luce molto concentrata, che viene assorbita direttamente e selettivamente dalla melanina che è presente nel bulbo del pelo.



La luce emessa produce energia termica causando un'implosione delle cellule del bulbo pilifero e l'eliminazione dello stesso, impedendo quindi in futuro la ricrescita dei peli. Il servizio offerto è veloce, indolore, permanente con risultati visibili già dalla prima seduta!



C’è piena trasparenza anche nel prezzo in quanto la tariffa è unica a zona, ed è ideale per tutti i fototipi.



Per ogni cliente ci sarà una diagnosi personalizzata eseguita da un'operatrice specializzata nel servizio.



Per prenotare la prima seduta di giovedì 28 ottobre, chiamare Natasha al numero 350-910.7351 oppure scrivere una e-mail a natasha.papa@icloud.com.



“Odette estetica” - via Roma 26 - 12010 Cervasca

Telefono 350-910.7351 (anche WhatsApp)

E-mail natasha.papa@icloud.com

Facebook https://www.facebook.com/Odette-Estetica-100550838920903

Instagram https://www.instagram.com/_odette_estetica_/