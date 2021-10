Viaggi di gruppo: i pro e i contro

Esistono infinite modalità per organizzare un viaggio. Moltissime persone, soprattutto le più giovani, preferiscono organizzare tutto in totale autonomia: la digitalizzazione e la nuova mobilità hanno reso più semplici gli spostamenti e le prenotazioni, abituando inoltre i turisti a viaggiare anche all'estero senza problemi e preoccupazioni.

Chi è più in là con l'età però spesso preferisce optare per soluzioni più comode, che non implichino lo stress di affrontare telefonate, email e prenotazioni online tipiche di chi decide di organizzare le ferie in modalità fai da te.

Una routine, quella di rivolgersi a intermediari quali agenzie e tour operators, che si consolida un po’ per abitudine, un po’ per la mancanza di competenze nell'utilizzo di internet e delle piattaforme online che permettono di effettuare pagamenti, prenotazioni o acquisti di biglietti per i mezzi di trasporto.

Le agenzie viaggio e le società che organizzano tour nel mondo non sono però presenti solo fisicamente sul territorio: sono anch’esse disponibili online con servizi su misura che permettono di prenotare diversi tipi di vacanze, unendo così la comodità del digitale e la sicurezza di contare su un esperto per l’organizzazione delle proprie esplorazioni. Tra le possibilità offerte ci sono viaggi a tema, viaggi ideali per single o coppie, oppureviaggi di gruppo organizzati.

Questi ultimi, in particolare, riscuotono sempre più successo: ma quali sono i pro e i contro di questa tipologia di viaggi?

Soluzione perfetta chi non ha un compagno di viaggio

Alcune persone amano viaggiare in solitaria, altre sentono parecchio la mancanza di qualcuno con cui viaggiare: condividere le emozioni e le sensazioni che vivono viaggiando è per loro essenziale.

Per viaggiare in gruppo non necessariamente bisogna essere una coppia o una famiglia: basta semplicemente riunire travel buddies e formare un gruppo di viaggiatori con la stessa passione, per rendere una vacanza unica e indimenticabile.



Un viaggio di gruppo inoltre, permette non solo di viaggiare in compagnia, ma anche di coltivare nuove amicizie proprio condividendo l’amore per le esplorazioni nel mondo. Un viaggio è in grado di legare molto le persone che vi partecipano e l’interessante formula dei viaggi di gruppo permette di instaurare amicizie anche molto durature.

Basta infatti partecipare anche solo ad uno di questi viaggi per trovare nuovi compagni con cui viaggiare, anche in seguito, dividendo inoltre le spese tipiche, come quelle per i mezzi di trasporto e dei pernottamenti.

Prezzi molto spesso interessanti

Altro vantaggio dei viaggi di gruppo organizzati è quello di riuscire ad ottenere prezzi molto più bassi della media o sconti particolari. Viaggiare in solitaria o comunque in maniera autonoma spesso comporta spese in generale maggiori, proprio l’impossibilità di far leva sul numero di persone presenti.

Chi organizza viaggi di gruppo riesce invece spesso ad avere scontistiche particolari, sia per le strutture ricettive, sia per i mezzi di trasporto coinvolti, proprio per via dell’alto numerose persone comprese nelle prenotazioni. Partecipare a questi viaggi può essere quindi un'ottima idea anche solo per fare un viaggio particolarmente costoso a prezzi più bassi.

Impossibilità di decidere in autonomia

Fino ad ora si sono evidenziati i vantaggi relativi ai viaggi di gruppo organizzati. Questa formula però presenta anche alcuni svantaggi: ad esempio, viaggiando con altri compagni all’interno di tour organizzati non sarà possibile decidere di fermarsi più a lungo in una determinata zona o comunque non si potrà intervenire sul percorso di viaggio.

Per molti questo non rappresenta un problema ma, anzi, un incredibile plus, per altri è invece sicuramente un lato negativo che spesso porta a preferire soluzioni fai da te. I viaggi di gruppo organizzati sono quindi una soluzione vantaggiosa per molti, ma non sono di certo per tutti. Prima di partecipare ad un viaggio di questo tipo bisogna considerare bene le proprie personali esigenze e valutare tutti gli aspetti di una vacanza di questo tipo.