Saliceto, per le amministrative corsa a due tra Luciano Cenero e Giovanni Genta

Sarà corsa a due per il ruolo di primo cittadino nel Comune di Saliceto dove, dallo scorso anno, l'amministrazione è affidata al commissario prefettizio Giuseppe Zarcone. Una misura che si è resa necessaria in quanto, all'ultima tornata amministrativa dello scorso giugno, nel paese della Val Bormida non vi erano stati candidati.

Sarà quindi corsa a due tra Luciano Cenero e Giovanni Genta, sostenuti entrambi da liste civiche. Non sarà in corsa Marco Traverso che aveva annunciato la candidatura negli scorsi mesi.

LUCIANO CENERO - "SaliceTIAMO Insieme"

Originario di Genova, salicetese d'adozione, 59 anni, Luciano Cenero è attualmente pranoterapeuta e ha alle spalle una lunga esperienza come responsabile di magazzini editoriali.

"Ho deciso di candidarmi perché da quando mi sono trasferito a Saliceto mi sono subito sentito a casa - spiega Cenero - e vorrei fare qualcosa di concreto per il paese, partendo dalle piccole cose. Alcuni hanno evidenziato che i componenti della lista non sono tutti residenti a Saliceto, ma ci tengo a sottolineare che sono tutte persone che, come me, sono legate al paese e operano sul territorio. Per me sono fondamentali il dialogo e il confronto, amo poter ascoltare e parlare con le persone ed è quello che ho cercato di fare in questi mesi presentandomi ai salicetesi".

"Il simbolo scelto per la nostra lista civica che, nel nome, racchiude tutto l'amore e la dedizione verso Saliceto - spiega il candidato -, è una Fenice, simbolo di rinascita. È proprio da qui che vogliamo ripartire per il paese, dando attenzione al sociale, alle infrastrutture, alla cura dell'ambiente in maniera semplice e concreta, garantendo dialogo e confronto".

La lista "SaliceTIAMO Insieme" risulta così composta:

Luciano Cenero, candidato sindaco, 59 anni, pranoterapauta; Paola Bonino, 60 anni, psicologa clinica e pedagogista e consulente scolastica dell’istituto comprensivo Cortemilia-Saliceto; Mirco Dagnino, 65 anni, pensionato; Paolo Ferrero, 56 anni, addetto alle verniciature industriali; Giancarlo Ferro, 38 anni, educatore nell’ambito socio sanitario; Davide Manuello, 59 anni, dipendente Ferrovie dello Stato; Davide Marchese, 61 anni, scrittore e consulente informatico; Fabrizio Matta, 63 anni, perito esperto d’arte al Tribunale di Torino; Mara Rebuffatti, 43 anni, imprenditrice dell’automotive; Romana Maria Ribero, 59 anni, architetta. Già stabiliti anche gli ambiti di competenza nei vari settori, in caso di elezione.

“Saliceto è diventato la mia casa - conclude Cenero -. Qui ho trovato un legame autentico con il territorio e con le persone. Da questo sentimento nasce la mia volontà di candidarmi a Sindaco, per dare nuova linfa al nostro paese e se sarò eletto metterò in campo tutta la mia esperienza e passione a disposizione della comunità".

IL PROGRAMMA IN BREVE

Sul fronte sociale, la lista propone la creazione di un centro diurno per persone con disabilità, volto a migliorare la qualità della vita e a fornire un concreto supporto alle famiglie. Si punta anche ad aprire uno sportello di ascolto per i cittadini in difficoltà, con particolare attenzione ai residenti stranieri, e all’attivazione di un centro antiviolenza per la tutela delle fasce più fragili.

Chiaro il no a impianti inquinanti e termovalorizzatori, per mettere al centro la tutela dell’ambiente. Tra le proposte anche una maggiore informazione sul funzionamento del Centro Raccolta Rifiuti per incentivare la raccolta differenziata. Prevista la pulizia costante del territorio comunale, con particolare attenzione al cimitero e l’esplorazione delle potenzialità del fotovoltaico, in ottica di indipendenza energetica.

In ambito culturale, si punta a una collaborazione attiva con la Pro Loco per la creazione di eventi legati al patrimonio e alle tradizioni locali. Il Castello, simbolo del territorio, sarà valorizzato attraverso un programma di eventi e l’istituzione di uno spazio museale stabile.

Sul piano delle infrastrutture, spicca la volontà di realizzare un Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), rendendo il paese più accessibile a tutti. Previsti interventi di riqualificazione dell’area camper e del parco del Castello, con stazioni di ricarica per biciclette elettriche. Aree di sosta attrezzate e manutenzione costante di strade e spazi pubblici completano il quadro, insieme a un progetto per un eliporto dedicato all’elisoccorso.

Infine, il capitolo formazione e lavoro propone misure concrete per sostenere piccole imprese, artigiani e produttori locali nell’accesso ai bandi pubblici. Centrale anche l’attivazione di percorsi ITS (Istituti Tecnici Superiori), corsi di alta specializzazione rivolti ai giovani tra i 18 e i 35 anni e alle persone con disabilità, in sinergia con le aziende del territorio e con il supporto di fondi regionali ed europei.

GIOVANNI GENTA -“Insieme per SALICETO”

Giovanni Genta, salicetese, 67enne ed ex dirigente, è in corsa al municipio con il sostegno della lista civica "Insieme per Saliceto".

"Il nostro gruppo è composta, al fine di rimarcare il legame con il territorio, da persone residenti a Saliceto o comunque di origine salicetese e con esperienze nelle precedenti Amministrazioni comunali, nella Pro Loco ed in importanti attività lavorative e professionali".

“L’obiettivo che ci poniamo – dicono i componenti della lista - è di amministrare il paese con volontà e determinazione, forti del fatto che siamo sul territorio da anni e ne conosciamo le esigenze. È nostra intenzione promuovere la partecipazione ed il coinvolgimento delle persone che intenderanno contribuire alla buona riuscita dei progetti. Siamo infatti convinti che è dal coinvolgimento, dalla sinergia e dalla collaborazione fra i vari enti che possono nascere iniziative di sviluppo e di miglioramento delle condizioni di vita di un piccolo paese come il nostro".

La lista "Insieme per Saliceto" risulta così composta: Giovanni Genta, candidato sindaco, 67, ex dirigente, pensionato; Daniela Querci, 50 anni, architetto; Filippo Magliano, 21 anni, studente; Francesca Falbo, 47 anni, avvocato; Gabriele Gallesio, 58 anni, pensionato; Gianni Pregliasco, 58 anni, pensionato; Giustino Sismondi, 65 anni, pensionato; Samuele Prato, 38 anni, operaio specializzato.

IL PROGRAMMA IN BREVE

“Siamo sul territorio da anni, conosciamo le esigenze reali delle persone e vogliamo amministrare con volontà e determinazione” – dichiarano i candidati della lista.

Tra le priorità, emerge la necessità di ricostituire la struttura degli uffici comunali affinché il Comune possa operare con efficienza, oltre al coinvolgimento di tutte le realtà del volontariato.

La lista si pone come obiettivo quello di completare i lavori già avviati e ad attivarsi per ottenere finanziamenti utili alla realizzazione di progetti urgenti: viabilità, sicurezza stradale, riqualificazione dell’area camper, manutenzione dell’area verde e aggiornamento del piano cimiteriale.

Per quanto riguarda il turismo il gruppo vorrebbe valorizzare il patrimonio storico-artistico di Saliceto, a partire dal Castello, dove si punta a proseguire con visite guidate, eventi culturali e musicali, e a realizzare un vero e proprio “castello-museo” negli spazi oggi inutilizzati.

Importante anche il miglioramento dell’immagine urbana, con interventi di pulizia, riqualificazione dei parchi e della ripa del Castello, e abbellimento delle aree trascurate.

In ambito produttivo, il programma prevede azioni di sostegno all’agricoltura locale, rilanciando le coltivazioni tipiche delle Langhe in armonia con l’ambiente. In quest’ottica, la lista ribadisce la propria netta opposizione al termovalorizzatore, ritenuto incompatibile con un modello di sviluppo basato sulla qualità del territorio, sulle eccellenze agricole e sull’attrattività turistica.

In Granda saranno tre i Comuni chiamati a votare: Sanfront, Saliceto e Morozzo. Seggi aperti la domenica dalle 7 alle 23 e il lunedì dalle 7 alle 23.