Busca rinnova i mezzi per il trasporto scolastico a servizio di 300 alunni: saranno Euro 6

E’ in fase di rinnovamento l’intero parco mezzi del trasposto scolastico gestito dal Comune per tutti gli ordini di scuola del territorio, infanzia, primarie, secondaria di primo grado, che nell’anno scolastico in corso è utilizzato da circa trecento alunni.

“A inizio 2021 – spiega l’assessora all’Istruzione, Lucia Rosso - l’ufficio comunale Segreteria aveva indetto un nuovo appalto, che è stato aggiudicato alla ditta uscente, Ferrara bus di Busca, per i prossimi tre anni, rinnovabili. Fra le richieste del Comune l’impiego di mezzi Euro 6. Infatti, la ditta sta ora provvedendo a rinnovare totalmente il parco automezzi, formato da sei scuolabus. Si tratta di un intervento che incide positivamente sulla qualità del servizio, sia per la sostenibilità ambientale, sia per la maggiore sicurezza del trasporto. Siamo contenti di poter offrire agli utenti questa importante miglioria”.



Si ricorda che il costo del pulmino per ogni alunno è di 255 euro, un importo che copre il 36,95 % della spesa totale, il restante è integrato dal Comune.