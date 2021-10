Il gruppo degli Sbandieratori di Cherasco ricerca nuove leve per continuare la tradizione

Presto torneranno a far volare le bandiere nelle feste popolari. Una sfida attesa ed emozionante per il gruppo Sbandieratori di Cherasco che, però, ha un altro e forse ancora più importante traguardo da raggiungere: ampliare il numero degli iscritti, perché solo in tanti è possibile crescere e migliorare.

Oggi, della figura dello sbandieratore è rimasto l’aspetto estetico e lo spettacolo che scalda l’atmosfera di una festa, una figura che fa vivere la bandiera con uno sventolio preciso e multicolore, scandito dai tempi indicati dai tamburi e dalle chiarine. Quello che non è cambiato nei secoli, però, è l’emozione e soprattutto l’onore e l’orgoglio che ogni sbandieratore e tamburino prova quando veste i colori del proprio blasone, che sia essa un’epoca antica o moderna.

L’associazione, con le sue parate in abiti d’epoca, riproduce in modo fedele e spettacolare uno spicchio di storia, ma per tramandare la tradizione, sono necessarie nuove leve. L’invito è quello di provare l’ebrezza che sta nel maneggiare una bandiera e nello scandire i tempi a ritmo di tamburo, diventando sbandieratori, musici o tamburini.