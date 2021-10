Oltre 200 bambini delle scuole primarie di Cuneo sono diventati “Ambasciatori della sicurezza stradale”

Duecento bambini delle scuole primarie Nuto Revelli di Cuneo e di Madonna dell’Olmo sono diventati “Ambasciatori della sicurezza stradale” ricevendo il compito di diffondere, innanzitutto nelle rispettive famiglie, le “10 Regole d’oro della F.I.A. per la Sicurezza Stradale”.

Pochi ma efficaci consigli finalizzati ad aiutare gli automobilisti a migliorare il proprio stile di guida ed a ricordare le responsabilità per sé stessi, i passeggeri e tutti gli altri utenti della strada. È il principale risultato della due giorni di “Karting in piazza”, iniziativa di educazione e sicurezza stradale ideata dall’Automobile Club d’Italia nel 2013 e organizzata tra giovedì 7 e venerdì 8 ottobre in piazza Virginio a Cuneo dall’Automobile Club Cuneo. La manifestazione ha visto la partecipazione in veste di testimonial del noto pilota Dindo Capello, plurivincitore della famosa 24 Ore di Le Mans, che non si è sottratto nel firmare autografi ai giovani partecipanti.