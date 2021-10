Cuneo: nuova sede per lo Sportello informativo sociale del S. Croce

Lo Sportello Informativo Sociale, attivo presso l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo dal mese di giugno 2017, cambia sede e amplia gli orari di accesso: è ora collocato nelle immediate vicinanze dell’ingresso dell’ospedale in via Michele Coppino.

Compito dello sportello è agevolare il paziente ricoverato e i suoi famigliari nell’orientarsi rispetto all’utilizzo dei servizi socio-sanitari presenti sul territorio.

Chi si rivolge al Servizio può trovare due operatori, uno afferente alla Funzione “Servizio Sociale ospedaliero”, l’altro a uno dei Patronati che da più di 4 anni collaborano con l’Azienda, impegnandosi a fornire le indicazioni utili per l’accesso ai benefici previdenziali, assistenziali e sanitari esigibili. Lo Sportello coopera con il Nucleo Operativo di Continuità di Cure presente in Azienda e, se necessario, collabora alla presa in carico congiunta del paziente.

La possibilità di avvalersi, a titolo gratuito, di un operatore dei Patronati consente l’inoltro per via telematica delle domande all’INPS per l’accesso a determinate prestazioni quali la predisposizione dell’istanza per l’Invalidità Civile e per i benefici previsti dalla legge 104/92.

Il progetto è stato condiviso dalla Direzione dell’Azienda Ospedaliera con Il Direttore Provinciale dell’INPS, i Direttori di Dipartimento e i Coordinatori Infermieristici, la Medicina Legale dell’ASL CN1.

I Patronati aderenti al Protocollo di Intesa e presenti a rotazione presso lo Sportello sono: 50&PIU’ENASCO, ACLI, ENAPA, EPACA, EPASA - ITACO, INAC, INAPA, INAS CISL, INCA CGIL, ITAL-UIL.

Lo sportello è collocato all’interno del Presidio Ospedaliero S. Croce (piano terra, prima porta a destra nel corridoio che porta verso il Blocco C e il Blocco E) e osserverà, dal 18 ottobre, il seguente orario di apertura (tutti i giorni della settimana non festivi):

Lunedi dalle ore 10 alle 12, martedì 14-16, mercoledì 10-12, giovedì 14-16, venerdì 10-12.

Recapito telefonico: 0171.641784