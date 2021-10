Mondovì festeggia la XIII Giornata Nazionale dell’AVO

L’AVO Mondovì Associazione Volontari Ospedalieri si appresta a festeggiare la XIII Giornata Nazionale dell’AVO il 23-24 Ottobre.

Dal 1989 l’AVO Mondovì, con i suoi oltre 100 volontari, assicura un servizio organizzato, qualificato e completamente gratuito, una presenza amichevole accanto al malato e all’ospite di case di accoglienza offrendo calore umano, ascolto, dialogo e servizi con lo scopo di alleggerire le preoccupazioni e la solitudine.

L’AVO Mondovì dopo l’elezione del Consiglio Direttivo e del nuovo Presidente Giuseppe Bertone, vista la situazione di emergenza pandemica, non potendo continuare a prestare i tradizionali servizi in ospedali , comunità psichiatrica e case di riposo si è orientata a sostenere l’attività della campagna vaccinale a Mondovì e Ceva e nelle RSA di Garessio, Mombasiglio, Vicoforte, San Michele Mondovì a collaborare nella gestione delle visite dei parenti agli ospiti; inoltre partecipa attivamente al programma di sviluppo di un progetto sulla domiciliarità da realizzarsi a breve in un ampio territorio che va dal Monregalese al Cebano alla Val Tanaro etc..

Per festeggiare la giornata saremo presenti con l’offerta di piantine di ciclamini finalizzata alla promozione e raccolta di fondi: il venerdì 22 Ottobre a San Michele Mondovì e sabato 23 ottobre a Mondovì e Ceva.

Nel pomeriggio del sabato 23 a Mondovì nel nuovo parco di via Alba ci sarà una piccola cerimonia per la messa a dimora di un albero come simbolo reale e vivente del nostro esserci e della nostra voglia di tornare a crescere donando ombra, serenità e pace. Alle ore 18 nel Santuario di Vicoforte verrà celebrata una S. Messa in commemorazione di tutti i Volontari Avo defunti.

Alla sera per i volontari ci sarà un momento conviviale per ritrovare la gioia ed il piacere della condivisione delle esperienze scambiandosi emozioni, parole, pensieri.

Nella domenica 24 Ottobre ci sarà un’evento Nazionale organizzato da FederAvo e trasmesso in diretta streaming.

Ricordiamo a chi fosse interessato a far parte di Avo Mondovì e a collaborare con la nostra associazione di contattarci al n° telefonico: 334 1112372.