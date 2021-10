Cuneo: sette giovani artisti portano il Parco Parri "Tra Arte e Natura"

Dalle ore 10 alle 17.30, 7 giovani artisti italiani si esibiranno contemporaneamente nella realizzazione di 7 pannelli destinati a decorare l’attuale staccionata del cantiere di Parco Parri, in Via Bodina, a Cuneo.



“Tra Arte e Natura” è un evento del Comune di Cuneo e della Consulta Giovanile che si pone l’obiettivo di riflettere, attraverso l’arte, sulle diverse sfaccettature della natura, con particolare attenzione al parco in fase di trasformazione. Un cambiamento, questo, che porterà alla nascita di un grande polmone verde per la città, nell’ottica una riconversione da raccontare e vivere anche grazie alle opere di giovani artisti italiani.



Al termine della giornata, la staccionata sarà arricchita e impreziosita da 7 nuovi pannelli colorati che daranno vita al cantiere.



Le opere, realizzate mediante l’utilizzo di bombolette spray acriliche, decoreranno la staccionata per tutta la durata del cantiere, e saranno posizionate a 60 metri circa l’una dall’altra, lasciando così spazio a future installazioni. Una volta ultimato il Parco, saranno ricollocate in diversi punti della città.