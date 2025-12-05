Savigliano: la presentazione del nuovo libro dedicato alle ambulanze della Carrozzeria Fissore

Sabato 6 dicembre, alle 16, la saletta Sant’Agostino della Biblioteca Civica di Savigliano ospiterà la presentazione del nuovo volume edito da Fusta: “Ambulanze italiane firmate Fissore”, un’opera che rende omaggio a una delle eccellenze industriali più significative del territorio.

L’incontro sarà aperto dall’intervento di Rosalba Belmondo, presidente di Attività e Cultura per Savigliano Odv.

A seguire, l’autore Paolo Fissore dialogherà con Enrico Fumia, celebre designer automobilistico che ha legato il suo nome a marchi come Pininfarina e Lancia.

Il libro racconta, con ricchezza di immagini e testimonianze, la storia della Carrozzeria Fissore di Savigliano, realtà che dal secondo dopoguerra fino agli anni ’80 ha segnato profondamente l’evoluzione del soccorso sanitario in Italia.

Le ambulanze Fissore, progettate con avanzate soluzioni tecniche e un design innovativo, si diffusero in tutta la penisola: dalle flotte della Croce Rossa Italiana alle Misericordie, dalle Pubbliche Assistenze agli ospedali, fino ad aziende e amministrazioni pubbliche.

Una produzione che non solo rispondeva alle esigenze operative del tempo, ma che contribuì a rivoluzionare il modo di intendere e costruire i mezzi di soccorso, introducendo standard destinati a durare nel tempo.

L’iniziativa rappresenta un’occasione preziosa per riscoprire un capitolo di storia locale che ha avuto un impatto nazionale, grazie alla visione e alla capacità innovativa di una carrozzeria diventata punto di riferimento nel settore dell’emergenza sanitaria.