Racconigi, il 18 dicembre torna la tradizionale Fiera di Santa Lucia

Giovedì 18 dicembre, dalle ore 7 del mattino, torna a Racconigi la Fiera di Santa Lucia: il protagonista indiscusso della giornata sarà il Real Cappone.

“Nel corso della Fiera abbiamo scelto di dare particolare risalto a due prodotti simbolo della nostra tradizione, il Real Cappone e la trippa, nel pieno rispetto delle origini della manifestazione –spiega l’assessora al commercio e manifestazioni Annalisa Allasia- Un tempo, infatti, durante la Fiera si acquistavano i capponi da mangiare nel periodo natalizio, mentre nelle case e nelle osterie di Racconigi veniva consumata la trippa”.

Grazie alla collaborazione tra diversi enti e associazioni del territorio, il centro cittadino, per l’occasione, ospiterà, oltre ai classici banchi commerciali, un’esposizione di macchine agricole e il mercatino dei produttori agricoli e dell’artigianato, che si affiancano al mercato settimanale del giovedì. In mattinata sotto l’ala mercatale verranno esposti i capponi, con la premiazione dei capi più belli.

Anche quest’anno, in occasione della Fiera, torna la ristorazione diffusa: le attività del territorio offriranno piatti a base di Real Cappone, trippa e altri prodotti De.Co. del territorio come la mora di gelso e il Real Biscotto di Racconigi.

La Fiera di Santa Lucia di Racconigi ha una lunga tradizione: è stato il primo re d’Italia, Vittorio Emanuele II, a istituire ufficialmente la manifestazione nel 1862. “L’allevamento del cappone nel nostro territorio vanta una storia lunghissima, che negli ultimi decenni rischiava di andare perduta, per questo, come Amministrazione abbiamo promosso una serie di attività, tra le quali il sostegno alla creazione del Consorzio di valorizzazione del Real Cappone di Racconigi, nato dalla volontà dei produttori dell’area, a cui va il nostro ringraziamento, di preservare e promuovere questa eccellenza locale –conclude Allasia- L’ultimo traguardo raggiunto dal Real Cappone di Racconigi è stato l’essere inserito nell’elenco dei PAT (Prodotto Agroalimentare Tradizionale), che ha l’obiettivo di valorizzare e proteggere tutti quegli alimenti, le cui ricette e metodi di lavorazione siano stati tramandati per almeno 25 anni”.

“Anche quest'anno, come da tradizione, i soci del Consorzio di valorizzazione del Real Cappone di Racconigi esporranno i capi accuditi quotidianamente in fiera. Le vendite degli animali sono partite già dal 1 novembre con buon riscontro da parte dei consumatori –commenta Ines Ghigo, presidente del Consorzio- Per far conoscere ancora di più il Cappone di Racconigi abbiamo già organizzato diversi eventi: proprio il giorno della Fiera, vi aspettiamo per “La Culasiun del Capun” presso il ristorante El Quartin. Un appuntamento imperdibile per degustare questa prelibatezza”.