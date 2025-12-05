Sul Mombracco torna la magia del “Presepe nel Bosco”

Il gruppo Mombracco Envie Mtb Trekking Climbing, formato dai volontari del versante Est del Mombracco e coordinato da Manuela Chialvo e Daniele Putetto, cavalcando il successo delle prime due edizioni, ripropone anche quest’anno la magia del presepe sui sentieri della montagna. Prende così forma la terza edizione del “Presepe nel Bosco”, realizzata con il patrocinio del Comune di Envie.

Si tratta di un’iniziativa tanto affascinante quanto sostenibile, allestita interamente con materiali riciclati: personaggi, sagome e piccole strutture che, lungo il percorso, creano una narrazione natalizia capace di emozionare grandi e piccoli. Fondamentale, come sempre, il coinvolgimento dei bambini, che contribuiscono a rendere unico e diverso ogni anno il presepe all’aperto.

Per la nuova edizione gli organizzatori hanno scelto di rendere il percorso ancora più accessibile e fruibile: pur rimanendo incastonato nella cornice naturale del Mombracco, il tragitto sarà interamente collocato nella suggestiva zona collinare di Sant’Antonio, dominata dalla sua caratteristica cappella. Il nuovo percorso è adatto a tutti e si sviluppa per 2,5 km, con un dislivello massimo di 90 metri. Partenza e arrivo sono fissati in via Mondovì 25, in località Dagatti.

Un appuntamento che unisce natura, creatività e spirito natalizio, confermando il Presepe nel Bosco come una delle iniziative più attese del territorio.

L’inaugurazione avverrà con una visita in notturna al chiaro di luna, accompagnata da guide, venerdì 5 dicembre con ritrovo alle 20,30. Seguiranno: domenica 14 dicembre, visita pomeridiana con accompagnatori (ritrovo alle 14). Venerdì 26 dicembre – Santo Stefano, visita pomeridiana con accompagnatori (ritrovo alle 14) Sabato 27 dicembre, nuova visita in notturna con accompagnatori (ritrovo alle 20,30).

Il presepe sarà comunque visitabile in autonomia per tutto il periodo delle festività, seguendo la segnaletica presente. È consigliato indossare scarponcini o calzature adeguate.

Per il terzo anno consecutivo, dunque, anche la “montagna di Leonardo” – il Mombracco, lato Est – avrà il suo suggestivo presepe. Il gruppo di volontari, che con impegno e cura mantiene vivi e sicuri i sentieri della zona, ricorda che le offerte libere raccolte saranno destinate non solo alla manutenzione, ma anche alla realizzazione di materiali utili alla salvaguardia e alla segnaletica dei percorsi outdoor.

Tra i suggerimenti per chi vuole sostenere l’iniziativa, sono disponibili gadget artigianali in legno, decorati con il logo del Mombracco: un’idea regalo originale e, soprattutto, un contributo concreto alla valorizzazione della montagna. "Pro-muovi-amo il Mombracco" è lo slogan che accompagna l’impegno del gruppo.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: Manuela Chialvo: 340-6439131 o Daniele Putetto: 348-0360477.