Pasolini, il corto in forma di poesia: Sergio Arecco a Busca per i 50 anni dalla scomparsa del maestro

In occasione dei cinquant’anni dalla scomparsa del grande e indimenticato Pier Paolo Pasolini, il Circolo Méliès organizza una serata dedicata al genio, al poeta, allo scrittore, al regista. Sergio Arecco, critico e storico del cinema, che nel 2019 ha contribuito alla creazione della Cineteca che prende da lui il nome, sarà a Busca per la presentazione della sua ultima fatica, edita da Araba Fenice, “Il corto in forma di poesia 1975-2025”.

La serata, giovedì 11 dicembre prossimo, con inizio alle ore 21, si svolgerà nell’aula magna del Palazzo della Musica, nello spazio antistante la Cineteca Sergio Arecco; il critico colloquierà con Massimiliano Enrione e Mattia Bertaina del Circolo Méliès, con la visione di corti e spezzoni pasoliniani, in un percorso avvolgente e unico nel suo genere. I corti di Pasolini illuminano, a volte nell'arco temporale di una mezz'ora, a volte più, a volte meno, un universo di parole e immagini, di storie e leggende, di realtà atroci o di favolosa fantasia. L’ingresso è libero, fino ad esaurimento posti. Info: è possibile avere ulteriori informazioni dal sito del Circolo, www.cineclubmelies.it , scrivendo a direttivo@cineclubmelies.it o chiamando il 349.1817658 .