"Montemale in fiore": domenica 14 dicembre la presentazione del libro che racconta flora, paesaggi e leggende della valle Grana

Domenica 14 dicembre alle ore 15:30, presso il salone consigliare del municipio di Montemale di Cuneo, sarà presentato il libro "Montemale in fiore", edito da La Cevitou-Ecomuseo Terra del Castelmagno. Gli autori accompagneranno il pubblico alla scoperta delle bellezze floristiche e dei tesori nascosti di questo angolo di valle Grana.

Il progetto è nato dall'idea di realizzare un manualetto dedicato alle orchidee spontanee del territorio. Poi si è trasformato in qualcosa di più ambizioso: una ricerca estesa a tutta la flora selvatica, arricchita da capitoli su geografia, arte, storia, miti e racconti.

Montemale, appollaiato su un colle ai piedi di un antico castello, sulla dorsale che separa due valli, offre ancora oggi uno scorcio paesaggistico di rara bellezza. "Sta nella valle di Grana, a maestrale di Cuneo", scriveva Goffredo Casalis nel 1843. A distanza di quasi due secoli il borgo è ancora lì, custode di un prezioso patrimonio naturale e culturale.

Il territorio di Montemale è un luogo di biodiversità, intesa non solo come ricchezza biologica ma anche come bellezza capace di suscitare emozioni e ispirazioni. Tuttavia il paesaggio è profondamente cambiato negli ultimi decenni: sono scomparsi i filari di gelsi, le antiche vigne, i fiordalisi e i papaveri che un tempo coloravano i campi.

L'ultima parte del volume raccoglie storie di persone carismatiche, custodi di esperienze e ricordi che meritano di essere tramandati. Il libro vuole essere proprio questo: un momento di conoscenza e condivisione per tutelare la bellezza di questo piccolo angolo di mondo e consegnarlo alle generazioni future.

Informazioni pratiche

Quando: Domenica 14 dicembre, ore 15:30

Dove: Salone consigliare del municipio di Montemale di Cuneo

Ingresso: Libero fino ad esaurimento posti