Nella giungla dei rincari occhio alla spesa nei Supermercati: "Ora l’aumento è ribasso"

Stangate d'autunno, potremmo chiamarle le impennate che stanno subendo i prezzi delle materie prime in agricoltura, che seguono quelle delle bollette e dei rifornimenti auto. E, proprio in questo panorama, bisogna stare attenti ancora più attenti al portafogli, anche quando si va a fare la spesa perché, a volte, i conti proprio non tornano, come segnala un nostro lettore da Cuneo.

La settimana scorsa lo stesso prodotto era in vendita come “Offerta” a 2,99 pertanto, anche se sono vecchio, non riesco a capire come lo stesso prodotto al prezzo di 2,99 diventi, la settimana dopo “ribassato” a 3,79 , mi sembra una presa in giro: per me non è un ”ribasso”, ma il camuffamento dell’aumento di 0,80."