Margherita Lo Cascio (Fisascat Cisl) eletta RLS alla Conad di Cuneo

Le Segreterie provinciali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno indetto nelle giornata di ieri le elezioni per il Rappresentante Sindacale per la Sicurezza presso il punto vendita Conad di Cuneo di Via Margarita (ex Auchan) e con la maggioranza dei voti è stata eletta la Sig.ra Lo Cascio Margherita, già RSA Fisascat Cisl presso il punto vendita. “ Mai come in questo periodo – dichiara Alessandro Lotti, Segretario Generale Fisascat Cisl Cuneo – diventa fondamentale assumere un impegno comune per la salute e la sicurezza sul lavoro e pertanto il ruolo delle RLS assume importanza fondamentale; abbiamo registrato positivamente la forte affluenza alle urne e stimiamo che abbiano votato circa l’80% delle lavoratrici e dei lavoratori presenti ieri nel punto vendita, segnale di forte attenzione e partecipazione su questo tema”.

La Segreteria provinciale della Fisascat Cisl Cuneo si complimenta con la Sig.ra Lo Cascio per il risultato conseguito.



La segreteria Cisl Cuneo