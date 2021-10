Studenti dell’ARIMONDI-EULA di Racconigi impegnati nella conoscenza storico-artistica del territorio

L’iniziativa, curata dai Proff. Pierangelo Spertino e Matteo Fantino su un progetto storico a cura del Dirigente Scolastico prof. Luca Martini, ha impegnato docenti e studenti per circa sei mesi nel corso dell’ultimo biennio, in un accurato lavoro di rilievo sia artistico che topografico di Piazza Vittorio Emanuele di Racconigi, più comunemente conosciuta come “Piazza degli Uomini”.

Il progetto, indubbiamente importante per la conoscenza storico-artistica, si è distinto in modo particolare per l’uso di strumenti innovativi (come software fotogrammetrici e di modellazione 3d in dotazione alla scuola), finanziati come premio per la partecipazione al bando di concorso denominato Piano Triennale delle Arti edizione 2019.