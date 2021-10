A Mondovì vengono consegnati i Premi Internazionale Res Publica 2021

“Nel noto affresco del 1338 al Palazzo Pubblico di Siena, Ambrogio Lorenzetti rappresenta le conseguenze della gestione onesta della Res Publica, in famiglia, azienda e politica – dichiara Antonio Maria Costa, tra gli ideatori del Premio -. L’affresco è attualizzato nel logo del Premio, che appunto nasce per stimolare senso civico, integrità e professionalità come linee guida nei comportamenti individuali e collettivi. Uno stimolo che va avvertito e impartito a tutti i livelli: tra i giovani, agli imprenditori, e per noi comuni cittadini. I premiati del 2021 mostrano come difendere il bene comune in pace come in guerra, nel benessere come nella povertà; non importa il genere, l’etnia o la fede. Sono personaggi e istituzioni che si prodigano a favore della protezione civile, contro la violenza sulle donne, e per proteggere con tutte le loro forze la speranza di vivere dei feriti e dei rifugiati di guerra”.