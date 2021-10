Tir contro il guardrail sulla Bovesana, soccorsi al lavoro e traffico in tilt

Incidente questa mattina 22 ottobre, poco prima delle 8, sulla Bovesana, prima della rotonda che porta verso Fontanelle.

Un autoarticolato è finito contro il guardrail senza coinvolgere altri mezzi. Nessuno è rimasto ferito, ma il traffico in zona è in tilt in quanto il mezzo pesante si è intraversato bloccando la carreggiata.

La strada è infatti stata chiusa e poi riaperta in entrambe le direzioni.

Sul posto personale Anas.

Al lavoro i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area, i carabinieri e la polizia municipale per i rilievi e la gestione della viabilità in loco.