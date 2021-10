Due incidenti nella notte sulle strade del Saluzzese: giovane di Ruffia a Savigliano in codice rosso

Il fondo stradale scivoloso e forse l’eccessiva velocità sono le probabili cause alla base di due incidenti stradali verificatisi nella notte sulle strade del Saluzzese. In entrambi i casi a farne le spese sono stati due giovani.



Il primo sinistro si è verificato quando erano circa le 4.30 del mattino, lungo la Provinciale 589 in territorio di Revello, all’altezza dell’Abbazia di Staffarda.



Qui un giovane residente a Ruffia è uscito di strada a bordo della sua Volkswagen Polo, andando a sbattere contro un muro. Il ragazzo è stato soccorso dai sanitari dell'emergenza sanitaria 118 e dai Vigili del Fuoco del Distaccamento saluzzese. Le sue condizioni sono risultate purtroppo subito serie e il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Savigliano.



Fortunatamente meno gravi le condizioni di un altro ragazzo, residente a Piasco, che un’ora più tardi è stato involontario protagonista di un incidente dalla dinamica molto simile. La sua Fiat Bravo è uscita di strada in via Falicetto a Verzuolo, finendo la propria corsa contro il muretto di un’abitazione.

Anche in questo caso i soccorsi sono stati prestati dal 118 e dai Vigili del Fuoco di Saluzzo, insieme ai Carabinieri giunti dalla Stazione di Venasca. Il ragazzo è stato trasportato per accertamenti all’ospedale di Savigliano, in codice di gravità verde.