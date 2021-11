A Verduno nuova pavimentazione per l'antica via del Portone

"Si tratta delle nostre radici" - commenta con soddisfazione il sindaco, Marta Giovannini presente con i consiglieri di maggioranza all'inaugurazione insieme ai cittadini - "Questa è la parte più antica del borgo e infatti se ne parla in documenti storici risalenti all'anno mille conservato in municipio. Queste case attraversate dalla via che abbiamo pavimentato in pietra con fondi dello Stato destinati ai piccoli comuni, si stringevano al castello che le proteggeva e, ricostruite nei secoli, svettano sulla nostra meravigliosa Langa, affacciate su vigneti e castelli del Barolo.

Una vista mozzafiato di cui può godere il turista che fa due passi a piedi nel nostro piccolo centro, per assaporato fino in fondo, come avviene nei mille borghi della toscana e oggi, sempre di più, anche nei nostro paesi più turistici che hanno compreso che sviluppo turistico non è il rombo di un'auto ma poter camminare in tranquillità nella bellezza che ci circonda".