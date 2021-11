A Magliano Alpi e Carrù inaugurato il nuovo circolo Fratelli d’Italia Porta della Langa

Nella giornata del 29 ottobre il circolo si è riunito, alla presenza del Coordinatore Provinciale William Casoni, dell’Onorevole Monica Ciaburro e del Capogruppo in Consiglio Regionale Paolo Bongioanni, nella Sala Consiliare del Comune di Magliano Alpi, per l’elezione del nuovo Direttivo.

Roberto Baldizzone è stato eletto Presidente e sarà affiancato nel suo incarico da Marco Bailo, Sindaco del Comune di Magliano Alpi, eletto Vicepresidente, da Christian Sciolla, Assessore al Comune di Carrù, nominato Segretario, da Giancarlo Giaccaria quale Vicesegretario e da Guido Baldizzone, eletto Tesoriere.

“Siamo felici di trovarci per l’inaugurazione di un nuovo circolo di Fratelli d’Italia” - commenta il Coordinatore Provinciale William Casoni. - “Ancora una volta, ci confermiamo tra tutti il Partito più capillare e attento alle esigenze del territorio, sempre in prima linea per rispondere alle richieste e alle necessità dei cittadini, con la coerenza e la competenza che da sempre caratterizzano i nostri rappresentanti ed in primo luogo il nostro leader Giorgia Meloni. Auguro a tutto il Direttivo un ottimo lavoro.”

“Ringrazio profondamente William Casoni, Monica Ciaburro e Paolo Bongioanni per l’importantissimo aiuto che ci hanno dato nella costituzione del nostro nuovo Circolo. Un grazie va anche a Rocco Pulitanò, responsabile degli enti locali del partito, che si è speso in prima persona affinché riuscissimo a muovere i primi passi” - dichiara Roberto Baldizzone. - “Lavoreremo ora senza sosta affinché il nostro territorio possa finalmente ricevere l’attenzione che merita. In tal senso, invito tutti i cittadini che abbiano istanze, suggerimenti, proposte o che più in generale desiderano informarsi sulle iniziative di Fratelli d’Italia e prendervi parte, a contattarci.”