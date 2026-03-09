Vicoforte, a marzo orari e sportello dedicati per la sostituzione della carta d'identità

A Vicoforte sono previste, nel mese di marzo, nuove aperture di uno sportello dedicato alle carte di identità cartacee che occorre rinnovare con l’emissione di quelle elettroniche (CIE) entro il 3 agosto 2026.

Per agevolare la sostituzione sono stati individuati giorni diversi della settimana affinché siano rispettate le varie esigenze individuali: martedì 10 marzo e giovedì 19 marzo (dalle ore 8:30 alle ore 13:00) , domenica 22 marzo (al mattino dalle ore 8:30 alle ore 13, nel pomeriggio dalle 15 alle 19 ed alla sera dalle 20:30 alle 22) e lunedì 23 marzo (dalle ore 8 alle ore 13).

Sarà comunque sempre possibile provvedere alla sostituzione negli altri giorni telefonando per un appuntamento al n. 0174 563010 interno 1.

Per la sostituzione occorrerà presentarsi personalmente e con la tessera sanitaria, una fotografia recente in formato tessera su sfondo bianco ed il documento da sostituire; il pagamento per l’emissione della nuova carta dovrà essere effettuato con carta bancomat o con Satispay.