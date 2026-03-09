 / Attualità

Attualità | 09 marzo 2026, 07:43

Bra, il Gruppo Biblico invita alla serata di condivisione

Martedì 10 marzo, ore 20.30, nella chiesa di San Giovanni Battista

La chiesa di San Giovanni Battista a Bra

Accostarsi alla Sacra Scrittura dona tanta consolazione e apre la mente sulla realtà dell’uomo e del mondo intero. Con questo spirito, martedì 10 marzo, alle ore 20.30, è in programma un nuovo appuntamento del Gruppo Biblico di Bra. 

Il ritrovo è nella chiesa di San Giovanni Battista per la serata di condivisione (si richiede contributo di partecipazione, info al numero 335/222594). 

Gli incontri di questo XXVI anno del Gruppo Biblico, dove si legge, si medita e si prega la Parola di Dio, sono aperti a tutti.

Prossimi appuntamenti: 24 marzo con i relatori Tista e Lidia Galvagno con cap. Lc 9; 14 aprile serata di condivisione e chiusura del corso.

Silvia Gullino

