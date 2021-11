Da Torino e Savigliano i vincitori del contest fotografico “La tua estate in valle Varaita”: le immagini più belle a Pontechianale [FOTO]

Sono Pietro Oberto di Savigliano e Davide Torchia di Torino i vincitori della quinta edizione del concorso fotografico "La tua estate in Valle Varaita".

La casetta di pietra nei boschi Brossasco e la via lattea sopra il Monviso immortalate dai due appassionati sono le due istantanee selezionate dalla giuria tecnica per le due categorie 2021: "Uomini e borgate" e "Natura di valle".

La cerimonia di premiazione del contest organizzato da Agenzia Acca e Pro loco di Pontechianale, dopo la versione on line del 2020, è tornata in presenza, radunando, venerdì 29 ottobre, oltre 70 persone. L'evento, ospitato dal ristorante Chalet Seggiovia di Pontechianale, ha coinciso con la prima "uscita" pubblica della nuova amministrazione comunale, rappresentata alla premiazione dall'assessore Paolo Gaudissard e dai consiglieri Giorgio Strocco e Pierangelo Riaudo.

Staff e giurati (Marco Schito, Cristina Capellino e Marco Demaria) hanno distribuito attestati per le 50 migliori foto selezionate su un totale di oltre 130 in gara. Dieci premi, frutto di una collaborazione con diversi esercizi commerciali della zona, per un valore commerciale superiore ai 2500 euro, sono andati agli autori delle immagini più votate, cinque per categoria.

Sul podio sono saliti anche Luca Isoardi di Busca e Marco Isaia di Savigliano (categoria “Natura di valle”) ed Ezio Concaro di Saluzzo e Chiara Larovere di Savigliano (“Uomini e borgate”). Quarti e quinti classificati Stefano Rinaudi di Venasca e Paolo Iagulli di Bra, Elena Daville di Alessandria e il langarolo Riccardo Devalle.

La serata è stata presentata da Andrea Caponnetto e coordinata da Enrico Dovetta. Le migliori foto sono state stampate in formato maxi per essere donate a Comune e Pro loco con l'obiettivo di impreziosire le pareti dei luoghi pubblici del paese o degli esercizi commerciali più frequentati.