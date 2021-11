L'artista canadese Christopher Webb a Barge per dipingere e comporre un canto gregoriano

L'artista canadese Christopher Webb ha conquistato la giuria del Bando di concorso internazionale Air Land 4.0 Nature, Technology, Energy indetto dall’Associazione Quasi Quadro, vincendo il Premio Residenza. Questo lo rende non solo il primo artista nordamericano selezionato per rivendicare questo premio, iniziato con l’edizione 2018, ma anche il primo pittore a vincerlo. Webb prenderà parte a una residenza di una settimana, dall’8 al 14 Novembre 2021, nella città di Barge (CN) situata un'ora a sud ovest di Torino, dove svilupperà un lavoro che unisce pittura e suono. L’opera in concorso dell'artista 45enne "World Without End / In Finem Mundi" è un lavoro multidisciplinare composto da un dipinto rotondo che raffigura una barca solitaria seduta nel mezzo di un campo situato lontano dal bordo dell'acqua. L'opera contiene anche una prosa scritta da Webb che ha usato per comporre e registrare una cerimonia liturgica in stile canto gregoriano. Il canto crudo ma commovente cambia il modo di percepire il dipinto, e il dipinto cambia il modo di ascoltare la registrazione del suono. L'interazione dei mezzi solleva entrambi gli elementi in un luogo inaspettato. "Ho intenzione di usare il mio tempo per esplorare nuove idee lungo il tema di natura, tecnologia ed energia proposto dal bando Air Land 4.0 indetto da Quasi Quadro”, dice Webb dal suo studio in Nuova Scozia, una provincia situata sulla costa orientale del Canada. "Durante la mia permanenza a Barge cercherò di mettere insieme alcuni concetti su cui ho lavorato”. In particolare, Webb ha in programma di registrare nuovamente musica in stile canto gregoriano, anche se questa volta in un monastero, con l'aiuto di veri monaci. "Sono in trattative con un certo numero di ordini nella zona e spero che uno di loro salirà a bordo. Concettualmente, le parole in genere finiscono per manifestarsi come prosa astratta, quindi spero di ottenere il consenso dei monaci.” Sebbene a primo impatto il lavoro sonoro che accompagna la proposta vincitrice di Webb descriva un mondo senza speranza, le opere assumono una posizione ottimistica. Webb spiega: "Come suggeriscono le mie parole nella sezione intitolata, 'In Pace': "Andrà tutto bene. Sono contento che tu sia vivo. Se la tua vita è una lotta, spero che migliori, diventi più facile. Piena d'amore. Con pace. Ti aiuterò."

Membri della giuria del bando Air Land.40:

Alessandro Berti - Archeologo

Chen Ming - Esperto Interculturale e presidente dell’Associazione Angi - Torino

Piera Comba - Sindaca del Comune di Barge

Federica Maria Giallombardo - Critica d’arte, ricercatrice e giornalista (Artribune)

Mai Lang - Artista Visivo

Mattia Lapperier - Storico dell’arte, critico e curatore.

Quasi Quadro - Associazione Culturale

La presentazione del progetto di residenza avverrà in occasione dell'edizione 2021 del Festival Volver presso il complesso delle Ex Officine Ferroviarie di Barge, il quale ospiterà anche la mostra di Yasmine Crawford, vincitrice del premio Mostra personale, e la mostra collettiva dei 12 artisti finalisti del concorso, che comprenderà artisti provenienti da Italia, Bulgaria, Polonia, Cina, Regno Unito e New York.

Il Premio Residenza e il Premio mostra personale sono stati finanziati dal Comune di Barge, ITT e Fondazione CRC.

Christopher Webb è un artista multidisciplinare canadese. Nel corso degli anni Webb è stato rappresentato da gallerie commerciali e ha anche partecipato a mostre curate da istituzioni pubbliche. Webb è un membro attivo della comunità artistica. Ha ospitato 35 segmenti bisettimanali per Global TV Maritimes con titolo The Visual Arts Abstract, andato in onda per un periodo di 2 anni fino al 2021. Nel 2006 è stato nominato Presidente di Visual Arts Nova Scotia (VANS - che rappresenta gli artisti della Nova Scotia). Attualmente è il Curatore di Pavia Gallery, dove assiste anche nella creazione e nello sviluppo del loro programma di artisti in residenza. Attualmente risiede con la famiglia a Halibut Bay, in Nuova Scozia.

Quasi Quadro è un’associazione culturale fondata a Torino da un gruppo multidisciplinare dedito alla ricerca di esperienze artistiche e creative nel contemporaneo.

Quasi Quadro produce progetti, laboratori, workshop, esperienze, ricerche, contaminazioni, sperimentazioni. Lo scopo è creare ponti in, da, per una comunità – già costituita o in divenire – attraverso un processo creativo trasversale tra discipline e conoscenze.

Quasi Quadro nasce dalla necessità di ripartire dall’esperienza del vissuto e del quotidiano – smontarla in un processo inverso e rimontarla con nuovi significati – operare un risveglio, una nuova consapevolezza.