Attualità | 13 marzo 2026, 12:55

Allerta gialla per allagamenti e possibili frane nelle valli Belbo e Bormida

Diramata da Arpa Piemonte per le intense precipitazioni attese nella giornata di domani

Immagine di repertorio

Il Piemonte nord orientale domani sarà in allerta gialla. Per quanto riguarda la provincia Granda, lo saranno le Valli Belbo e Bormida. A comunicarlo è Arpa Piemonte, nel consueto bollettino di allerta meteoidrologica e idraulica. 

Saranno infatti possibili locali allagamenti e fenomeni di versante. 

Da stasera prime piogge sull'alto Piemonte, in intensificazione ed estensione ai settori alpini domani mattina. Da sabato pomeriggio, piogge molto forti sul nord con quota neve in calo da 1200-1300 m fino a 500-700 m in serata e fenomeni intensi anche al confine con la Liguria per temporali in sconfinamento da Savonese e Genovese.

Barbara Simonelli

