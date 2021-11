Un ricordo per Alessandra Witzel, viva nel ricordo di tanti

In questo autunno un episodio molto significativo, che poca eco ha avuto in rapporto alla sua importanza (eccettuando le perplessità, che un po’ "maschiliste" son parse), è avvenuto a Cuneo: l'intitolazione del parco della gioventù del capoluogo (uno degli spazi sportivi cittadini più storici, ndr), domenica 19 settembre, ad Alessandra Witzel, sportiva, dirigente e giornalista, improvvisamente mancata, neppur cinquantenne, nel marzo scorso.

In Italia molto resta declinato assolutamente al maschile. In primis, ovviamente, lo sport, a partire da quello che resta principe nazionale, il calcio.

Vera artefice dell’iniziativa è stata Eva Callipo (un cognome che dice tanto nella storia del giornalismo locale), più una sorella che un’amica per Ale, con cui hanno vissuto l’inebriante, e pesante, difficile, esperienza di un Cuneo Femminile nella massima serie calcistica nazionale, capace di arrivarvi (cosa capitata, nella «Granda», a livello maschile, in pochi sport, come la pallavolo o le, radicatissime, «bocce»), mancare di poco la salvezza, risalirvi, salvarsi, prima di cedere i «diritti», visto l’eccessivo impegno economico, proprio alla «Juventus» (destinata a dominare lo scenario nazionale negli anni successivi, con la Gama e la Bonansea).

Non si deve trascurare una sua battaglia vinta negli ultimi mesi di vita, legata anche a questo suo costante spostarsi, settimanale, verso la Liguria di Ponente e l’estrema Francia sud orientale (Mentone, dove l’ha colta il fatale malore): quella per far della ferrovia Cuneo-Nizza il Luogo del cuore, in competizione lanciata dal FAI, Fondo Ambiente Italiana. Aveva passato mesi a raccogliere, da tutti quanti conosceva, voti on line.