Vivere in modo minimalista

La sostenibilità e lo shopping consapevole sono temi importanti oggi. Il minimalismo è strettamente legato ad essi. È uno stile di vita che è una risposta naturale al consumismo. Si basa su una preferenza per pochi articoli di qualità rispetto alla quantità.

Dalla metà del secolo scorso, l'abbiamo incontrato nell'arte, e negli ultimi anni è entrato nel mondo della moda e dell'edilizia. Com'è la vita minimalista e come si vive secondo i principi del minimalismo?

Non essere schiavo delle tue cose

Tutti conoscono la sensazione di impotenza quando si guarda un appartamento disordinato che semplicemente non può mai sembrare ordinato. Ogni spolverata, aspirapolvere o trasloco diventa il compito meno preferito. Eppure solo un po' è sufficiente. Il minimalismo assume molte forme diverse. Alcuni limitano i loro beni a poche decine di cose essenziali, altri sono molto più "moderati". In generale, comunque, il minimalismo consiste nel non avere roba in eccesso - e sta a voi decidere cosa considerate roba in eccesso.

Quando si decide se un oggetto rimane o va, è una buona idea fare alcune domande:

Quando è stata l'ultima volta che l'ha usato?

È utile in questo momento o sta aspettando il suo momento di gloria da anni?

È necessario possedere effettivamente un tale oggetto o si può facilmente prenderlo in prestito se necessario?

Dopo aver risposto a questo, potresti scoprire che le cose a cui ti stai aggrappando sono in realtà inutili.

Tieni le cose che ti rendono felice

La visione dell'eccesso è altamente soggettiva. Ecco perché non ci possono essere linee guida universali e bisogna sempre seguire le proprie sensazioni. Che importanza ha che un paddleboard occupi metà del soggiorno se ti piace così tanto utilizzarlo? Perché sbarazzarsi della collezione di auto quando tutta la sua vita è nascosta nel nulla? Il semplice fatto è che le cose che ti rendono felice o che usi regolarmente rimangono.

D'altra parte, pensate a cosa vi dà più fastidio nel vostro appartamento. Sono i bidoni pieni di vecchie bollette e ricevute, la credenza della cucina piena di tazze indesiderate di tutte le forme e colori, o forse il guardaroba pieno di vestiti che sono lontani dal tuo stile attuale? Tutto deve andare via - e non c'è davvero bisogno di buttare via tutto. Come parte della sostenibilità, si può inviare la roba indesiderata per la sua strada. Oppure siate creativi e riciclateli.

Il minimalismo non è solo mettere in ordine

Ma non finisce con il buttare via la roba in più. Abbiamo già detto che il minimalismo si trova anche nella casa stessa. Tipicamente sotto forma di appartamenti luminosi e ariosi con aree open space e mobili di qualità e senza tempo . Quindi, piuttosto di cassettiere massicce o letti e divani con schienali ingombranti, i design semplici possono essere utili. Le luci a spot o le strisce led saranno più belle di complicati lampadari di cristallo.

In termini di colore, il bianco, i toni neutri del beige e del grigio sono i più comuni; il nero o qualsiasi dettaglio colorato possono poi essere un elemento di contrasto. Un appartamento minimalista non è traboccante di accessori, ma non è nemmeno uno spazio privo di oggetti personali. Quindi non abbiate paura di esporre il vostro quadro preferito, alcuni libri o fiori per l'ammirazione.