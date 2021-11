Mondovì archivia "Peccati di Gola", il sindaco: "Successo dell'edizione, nonostante il maltempo. Grazie ai commercianti che hanno tenuto aperto anche domenica"

Nonostante la pioggia e il maltempo l'edizione 2021 di "Peccati di Gola" a Mondovì ha attirato monregalesi e turisti dal Piemonte, dalle regioni limitrofe e non solo.

Tante le novità messe in scesa in questa edizione, dedicata ai produttori locali e alle De.Co, con speciali tour nelle aziende e alla scoperta della città.

"È stato un successo di pubblico, nonostante il tempo inclemente." - commenta il sindaco Paolo Adriano - "Un ulteriore tassello della ripartenza della nostra città, a conferma dei dati turistici in crescita e un ottimo auspicio per gli eventi del futuro, a partire da 'MondovìVola'. Desideriamo ringraziare tutti coloro i quali hanno collaborato alla organizzazione della manifestazione: la sinergia dimostrata in questi giorni è il migliore messaggio che ci lascia questa edizione di “Peccati di Gola”. Una Mondovì ricca di manifestazioni (la già citata “MondovìVola”, il mapping sulla Torre del Belvedere organizzato dalla Fondazione CRC), alcune delle quali ci sorprenderanno nella stagione invernale, ci consente di guardare con fiducia al futuro. A questo proposito vogliamo rivolgere la gratitudine dell'Amministrazione ad As.Com Monregalese, all'Associazione “La Funicolare” ed ai singoli titolari degli esercizi commerciali cittadini che hanno mantenuto aperti i negozi anche nella giornata di domenica".