Angeli e nocciole, doppia primavera culturale a Corneliano d'Alba

Sabato 21 marzo alle ore 16, il centro culturale Cascina del Parroco ospiterà Massimo Masento per la presentazione del suo nuovo libro "Gli angeli e il soldatino" e "3:45". Questo evento, organizzato dalla Biblioteca Oreste Scarzello, dall'Assicurazione Anziani e Pensionati e dall'Amministrazione Comunale, offre un'opportunità unica di esplorare la spiritualità e l'introspezione attraverso le parole di un autore braidese che condivide la sua esperienza di dialogo con gli angeli. In questo nuovo capitolo, Masento prosegue il suo viaggio interiore, invitando il pubblico a ritrovare sé stesso nel caos del mondo moderno.

Inoltre, sabato 18 aprile alle ore 16, Enzo Massa presenterà "Il tempo della nocciola", una mostra fotografica che racconta le Langhe attraverso un elemento simbolico e culturale: la nocciola. Massa, noto fotografo, ha saputo trasformare la “tonda gentile” in un racconto visivo che tocca corde intime, riflettendo su come questo prodotto agricolo rappresenti un’eredità condivisa e un dono prezioso nelle colline dell'Alta Langa.

Entrambi gli eventi promettono di arricchire l’esperienza culturale della comunità, offrendo spunti di riflessione e un’occasione per approfondire il legame tra arte, natura e spiritualità.