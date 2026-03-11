Cantè j'Euv der Roche 2026 si farà a Montaldo Roero

Si farà a Montaldo Roero, sabato 28 marzo, l’edizione 2026 del Cantè j'Euv der Roche, tradizionale festa primaverile roerina, mix di canti, balli, tradizioni popolari e gastronomia, che coinvolge un intero territorio.

Il recente smottamento avvenuto nel piazzale antistante la chiesa della frazione San Rocco ha reso impraticabile la sede delle ultime edizioni e messo l’amministrazione comunale nelle condizioni di dover scegliere se annullare la manifestazione o spostarla, per questa edizione, in paese.

“Non è stato facile prendere questa decisione - spiegano gli organizzatori -. Alla fine abbiamo preferito dare continuità ad un evento importante per il nostro territorio, che coinvolge tante Pro Loco, tante associazioni, tanti volontari e soprattutto tanti giovani. A loro diamo fiducia e contiamo sulla voglia di divertirsi e di stare insieme in allegria, pur in un contesto diverso, in centro paese, dove gli spazi sono minori. Abbiamo recentemente riaperto la viabilità sul Ponte dei Sapori e questo ci ha facilitato nella scelta. Non fare il 'Cantè j'Euv der Roche' significava interrompere un evento popolare, ricco di storia, che negli ultimi anni ha funzionato molto bene richiamando attenzione, simpatia e curiosità”.

La serata prenderà il via a partire dalle 18, fra piazza Aldo Viglione e Via Umberto I, con un laboratorio di canti e tradizioni, e proseguirà fino a tarda notte con l’animazione di ben 11 gruppi musicali: Cantarabel, Scapà da cà, La Cricca dij Mes-cià, Corale Gat Ross, Gruppo Tre Valli, La Cricca del carnevale di saluzzo, Gruppo Spontaneo Cantè j ‘ Euv, Ricki Avataneo, J’Amis d’la Crica, Gruppo Isola Verde e Le Armonie del nost Piemont.

Gli 11 punti gastronomici dove si potranno gustare piatti tradizionali e molte altre prelibatezze saranno curati da: Pro Loco Canale, Pro Loco Cinzano, Acli Baldissero d’Alba, Pro Loco Piobesi d’Alba, Pro loco Pocapaglia, Ente Manifestazioni di Montaldo Roero, Pro loco Poirino, Pro Loco Priocca, Pro Loco Guarene, Pro Loco Monteu Roero e Pro loco Villa di Verzuolo.

Negli ultimi anni la manifestazione è cresciuta in modo esponenziale, attirando un pubblico variegato e capace di creare un clima di festa unico e ruspante.

L’organizzazione vede impegnato il Comune di Montaldo Roero, l’Ente Manifestazioni Montaldo Roero e l’Ecomuseo delle Rocche di Montà.