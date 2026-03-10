"Occhio alle truffe", a Busca un incontro su come fronteggiare e come difendersi

Venerdì 13 marzo ore 16.00 presso lo Spazio Incontri Santa Maria, il Comando della stazione dei Carabinieri di Busca terrà un incontro per sensibilizzare la popolazione della terza età sul tema delle truffe.



Verranno trattate, in particolare, le truffe ai danni degli anziani e saranno indicate quali sono le più comuni e quali strategie adottare per difendersi.



All'evento, organizzato dall'Associazione Volontari dell'Annunziata e saranno presenti i referenti della Rete Dafne, progetto che offre un servizio pubblico e gratuito, specificamente dedicato al supporto delle persone che hanno subito un reato. Per maggiori info: www.retedafne.it.