Bra, si respira già aria di primavera al Mercato della Terra

E anche questo inverno è andato. Le fioriture, le giornate che si allungano, il tutto in un tripudio di colori e profumi. Come ogni terza domenica del mese, il 15 marzo i produttori del Mercato della Terra di Bra allestiranno lo spazio sotto i portici di corso Garibaldi tra sapori e scenografie degne della primavera.

L’evento, che sposa la filosofia di Slow Food, è sostenuto dal Comune della Zizzola, dal Mercato Campagna Amica e da Slow Food Bra al fine di avvicinare produttori e consumatori.

L’appuntamento è d’obbligo, specialmente per gli amanti della natura e del piacere della tavola, data la vasta esposizione di prodotti per il benessere e di cibi a km zero. Vista, olfatto e gusto non potranno che ringraziare.

Si potranno così trovare cibi buoni, perché freschi e genuini; puliti, perché realizzati in modo sostenibile; giusti, perché venduti ad un prezzo che rappresenta una retribuzione corretta del lavoro dei produttori e che, allo stesso tempo, è accessibile a tutti.

Buon appetito con: pane cotto al forno a legna, salumi di cascina, faraone farcite, miele, formaggi a latte crudo, yogurt, pregiati vini, pesto, olio, riso, succo di mirtilli, zafferano, dolci, latte, ma, soprattutto, frutta e tanta verdura (per la prova costume, ve ne siete già scordati?).