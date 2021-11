Blu Tango con il duo Maclè arriva a Cuneo in Sala San Giovanni

Maclé, termine francese derivante dalla gemmologia, può indicare cristalli della stessa specie aventi orientamento differente, cristalli geminati a forma di stella e, secondo il francese antico, macchie.

L’idea è quella di rappresentare la poliedrica musicalità e la versatilità delle due interpreti, sulla base delle specifiche e peculiari sensibilità artistiche, per la creazione dell’unicità nella fusione sonora e interpretativa.

Il Duo Maclé, Sabrina Dente e Annamaria Garibaldi, si forma e perfeziona con Marcella Crudeli. Accoglie nel proprio repertorio brani classici e si apre a ricerche stilistiche contemporanee.

Si esibisce, fra gli altri, al Teatro della Gioventù di Genova, al Miela di Trieste, alla Sala del Vasari di Napoli, al Salone Estense di Varese, alla Casa Donizetti ed alla Sala Piatti di Bergamo, al Teatro Alfieri di Torino; al Teatro delle Erbe, alla Palazzina Liberty, alla Casa Verdi, alla Biblioteca Sormani ed al Teatro Dal Verme di Milano; all’Auditorium del Gonfalone, al Teatro Marcello, alla Sala Baldini, al Teatro Valle ed al Forum di Cultura Austriaco di Roma. Suona in diverse stagioni musicali e per istituzioni europee: Festival Musique à la source di Chaudfontaine in Belgio, Portenkirche Fürstenzell in Germania, Fundación Segovia Linares, Veladas Musicales Baeza, Festival Internacional de Música La Rambla in Spagna. Ha tenuto concerti a Madrid, Bordeaux, Sofia, New York e collaborato con Temp’óra International Meeting a Bordeaux, Bergen Community College nel New Jersey, Conservatorio Hidalgo di Malaga, Unione Lettori Italiani, Milano Classica, Simc Italia, Epta Italy, Rovere d’oro, Novurgìa, Musica Aperta, Book City Milano, Flying Notes Fazioli Malpensa, Piano City Milano, nello spettacolo Piano Boat. Un treno sull’acqua, con Quirino Principe, dedicato all’opera di Azio Corghi Un petit train du plaisir.

Il Maclé partecipa a progetti internazionali per la promozione della musica nuova, collaborando con compositori e interpreti. Costituisce il Trio Elié, con il percussionista Elio Marchesini, offrendo una proposta musicale originale, alla ricerca di nuovi modi comunicativi e sonorità timbriche. A partire da un repertorio classico, si sperimenta in una lettura multidimensionale, aprendosi a sfide interpretative che intendono restituire, attraverso il complesso e variegato set di percussioni (appositamente selezionato) e tutto il potenziale del pianoforte a 4 mani, l’idea orchestrale originaria, rivisitata alla luce della sensibilità e dell’esperienza musicale dei tre artisti. Incursioni nel mondo del jazz, del minimalismo, del rock progressive, consentono al trio di costruire un dialogo stimolante con il passato, accogliendo le proposte compositive e le suggestioni della musica d’arte attuale.

La rassegna è promossa dal Comune di Cuneo e dal Soroptimist International Club di Cuneo, con il contributo della Fondazione CRT e della Fondazione CRC.

Biglietti on-line www.promocuneo.it Info: Tel. 0171.698388 – 333 4984128 e-mail: promocuneo@tin.it. Appuntamento domenica 7 novembre in sala San Giovanni alle ore 16.

All’ingresso occorrerà esibire il green pass dai 12 anni, indossare la mascherina ed attenersi alle vigenti norme anti-Covid.