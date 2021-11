Cherasco festeggia Secondina Deboni per i suoi 105 anni

La città di Cherasco augura buon compleanno ad una ospite speciale della Casa di Riposo Ospedale di Cherasco: Secondina Deboni per i suoi 105 anni.

Nata ad Alba il 1° novembre 1916, ha vissuto per tanti anni a Bra alle dipendenze di una famiglia, dal 1996 è ospite della casa di riposo cheraschese. Non si è mai sposata, ancora oggi è autonoma e molto legata e seguita dalla famiglia in cui ha lavorato per una vita.

Queste le parole del sindaco Carlo Davico nell’augurarle buon compleanno: "E' una grande gioia per me porgerLe i più sinceri e affettuosi Auguri, da parte dell’Amministrazione Comunale e di tutta la comunità di Cherasco, per il traguardo dei 105 anni da Lei raggiunto".