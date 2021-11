Ripartono in presenza le iniziative della biblioteca di Montà

Anche per la biblioteca civica di Montà sta ritornando tutto alla normalità dopo lo stop da pandemia. Ed ecco che con molto entusiasmo ripartono in presenza le iniziative.

Il primo appuntamento sarà venerdì 5 novembre alle ore 21 con Libri in Circolo.

Ecco che finalmente la biblioteca si trasformerà nuovamente in un salotto, dove appassionati lettori parleranno di libri davanti una tazza di tisana bella fumante. Per rendere l'atmosfera ancora più intima ed accogliente ci sarà un bollitore con la possibilità di preparare una bevanda calda da sorseggiare durante la serata. I partecipanti potranno portare la propria tisana preferita e la propria tazza da casa, evitando così di utilizzare inutilmente la plastica.

La cadenza degli incontri è fissata ad ogni due venerdì, a partire dalle ore 21.

Il secondo appuntamento: sabato 13 novembre alle ore 10,30 con Nati per Leggere. Letture animate a cura di Francesca Franceschini di Officine Zeta

per bambini dai 3 ai 6 anni.

Il terzo appuntamento: sabato 4 dicembre alle ore 16.30 con lettura animata a cura dell'autrice Sara Troletti che presenterà il suo libro per bambini "Storie per far sogni belli".

Età consigliata: dai 5 agli 11 anni.

Entrambi gli eventi avranno posti limitati.

Per prenotare inviare e-mail a: bcalorio@comune.monta.cn.it

Per partecipare a tutti gli eventi è necessario essere in possesso del Green pass.