Saluzzo, torna l'agevolazione "Formula" per chi va a Torino in bus o treno

A partire da ottobre è stata ripristinata l’agevolazione tariffaria “Formula” per gli utenti che utilizzano il servizio integrato “gomma-rotaia”, cioè bus e treno, per andare da Saluzzo a Torino, passando da Savigliano.



L’autorizzazione da parte dell’Agenzia della Mobilità piemontese, l’ente che coordina il sistema di trasporti pubblici a livello regionale, è giunta su segnalazione del sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni che aveva ricevuto numerose richieste in questo senso da parte dei pendolari ed è sempre molto attento alle questioni legate alla mobilità pubblica.



Nel dettaglio, l’azienda saluzzese “Bus Company” del consorzio “Granda bus”, che gestisce il trasporto con i bus sulla tratta ferroviaria sospesa Saluzzo-Savigliano, ha pubblicato l’informativa sul suo sito web: “Per ogni utente provvisto di abbonamento Formula Trenitalia (mensile, annuale, annuale studenti) con 2 tratte di espansione fino a Savigliano ed un numero di zone Formula pari almeno a due sulla direttrice N-M-L-A-U (Carmagnola – Villastellone – Trofarello e Moncalieri – Torino) o Intera Area, Bus Company emetterà un abbonamento di pari durata temporale a tariffa scontata, secondo gli importi indicati in una tabella che si può consultare sul sito stesso”.



Questo tipo di agevolazione sui biglietti, che altrimenti risultavano essere rincarati, era stata approvata anni addietro con un’apposita convenzione tra “Granda bus” e l’Agenzia della Mobilità piemontese che permetteva all'utenza di acquistare i titoli per il trasporto autobus da Saluzzo (e da alcuni comuni limitrofi) a Savigliano a prezzo ridotto, a fronte della presentazione in biglietteria di un abbonamento ferroviario Formula da Savigliano. Lo “sconto” era poi stato sospeso con la riattivazione della linea ferroviaria da gennaio 2019, poiché la vendita diretta di biglietti Trenitalia sulla tratta non la rendeva più necessaria.



L’avviso di Bus Company si può leggere integralmente al link: https://grandabusavvisi.blogspot.com/2021/09/integrazione-tariffaria-con-abbonamento.html e qui la tabella allegata https://www.grandabus.it/files/avvisi/FORMULA.pdf.