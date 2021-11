Grande successo per “Autunno in festa” proposto dal Consiglio Comunale dei Ragazzi di Rifreddo

Nonostante il tempo tutt’altro che invitante è stato un buon successo la manifestazione “Autunno in festa” organizzata negli scorsi giornia Rifreddo dai Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR).

Nel campo sportivo vicino alla chiesa parrocchiale, infatti, si è radunata un bel po' di gente che ha apprezzato il lavoro dei cuocitori di castagne e le attività proposte.

Nel corso della giornata i consiglieri junior si sono dati parecchio da fare e, tra una vendita e l’altra, hanno anche trovato il tempo per spiegare alla popolazione l’obiettivo sociale dell’iniziativa: acquisire risorse per le scuole materne ed elementari.

Una finalità condivisa anche dal Comune che alla fine ha deciso di “offrire” i materiali di consumo e le castagne in modo che l’intero ricavato potesse essere utilizzato per la bella finalità.

“Ci ha fatto molto piacere - ha spiegato il primo cittadino Cesare Cavallo - che anche in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo i nostri ragazzi del CCR abbiamo voluto organizzare un evento. Il fatto poi che lo stesso abbia consentito di raggiungere una finalità sociale dimostra, se ancora ve ne fosse bisogno, quanto l’esperienza formativa dei Consigli Comunali dei Ragazzi sia utile per creare futuri cittadini attenti alle esigenze della nostra realtà”. Insomma, una giornata divertente ma anche utile.