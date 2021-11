A Cuneo “La Boa” invita i cittadini e le realtà attive per un momento di confronto per ripensare e animare parco Monviso

Dopo il pomeriggio dedicato alla presa di cura di Parco Monviso di qualche settimana fa, continua il lavoro per ripensare e animare lo spazio verde: mercoledì 10 novembre alle ore 18 i cittadini e le realtà sono invitate presso la sede dell’ASD Cuneese Tennis in Corso Monviso. L’incontro, condotto dagli operatori della BOA, sarà un momento per provare a condividere idee e pensieri su come immaginarsi, migliorare e animare il Parco.

L’incontro è aperto ai cittadini e alle cittadine, alle realtà che frequentano il parco: dalle scuole, alle associazioni sportive, ai comitati di quartiere e a chi volesse iniziare ad affacciarsi in quest’area per proporre idee e iniziative.

Sabato 23 ottobre circa 40 persone erano scese nel Parco Monviso per pulirlo, chiacchierare e stare insieme: da lì nasce ancora più forte il desiderio di incontrarsi e mettere insieme le idee e le proposte di tutti e tutte.

Per informazioni è possibile contattare Gianluca (Boa Donatello Gramsci) al cell. 335 791 7146 o Elena (Boa San paolo Cuneo Nuova) al cell. 388 117 8400.

La Boa è un progetto del Comune di Cuneo legato al piano Periferie, che opera sui territori dei quartieri Donatello, Gramsci, San Paolo, Cuneo Nuova e Centro.

Il progetto LA BOA è uno degli interventi immateriali del piano periferie di “Periferie al centro - Nuovi modelli di vivibilità urbana”. E’ un progetto del Comune di Cuneo che ha attivato un percorso di coprogettazione, che vede coinvolte le Cooperative Sociali Emmanuele, Momo, Fiordaliso e Valdocco. Le cooperative hanno costituito un raggruppamento temporaneo di imprese coordinato dalla Cooperativa Sociale Emmanuele (capofila).

Per maggiori informazioni o per dare il tuo contributo e il tuo punto di vista come cittadino, commerciante o associazione, contattaci:

info@laboacuneo.it

www.laboacuneo.it