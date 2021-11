Candela Gomme: in buone mani!

L’azienda Candela Gomme di Borgo San Dalmazzo porta avanti da tre generazioni un progetto chiaro e vincente: offrire alla clientela un servizio altamente qualitativo erogato da professionisti del settore con un’esperienza pluriennale, il tutto in ambienti nuovi e confortevoli.

Dopo oltre sessant’anni di esperienza la Candela Gomme non si ferma e offre continuamente alla sua clientela il meglio in materia di servizi auto e servizi pneumatici. Meccanica, tagliandi, sostituzioni di freni e pastiglie, revisioni, ricariche dei climatizzatori, sanificazioni, vendita di cerchi e accessori auto (anche con la formula “usato garantito”): questa è solo una piccola parte di ciò che lo staff professionale è in grado di offrirvi.

Tra i principali servizi pneumatici ricordiamo:

montaggio pneumatici e geometria

custodia pneumatici

cerchi nuovi e usati

raddrizzatura cerchi

equilibratura

riparazione pneumatici







L’autofficina Candela Gomme lavora fianco a fianco con le più grandi case produttrici del mondo – dalla Michelin alla Bosch, passando per Bridgestone e OZ – e propone alla sua clientela servizi di manutenzione auto completi ed efficienti, tra i quali ricordiamo:

sostituzione batteria

revisione

tagliando e cambio olio

sostituzione freni

climatizzazione e igienizzazione auto

ammortizzatori

diagnosi elettronica

scarico

lucidatura fari

riverniciatura pinze freno

sostituzione cristalli

assetti sportivi

meccanica leggera

La Candela Gomme pone attenziona anche all’aspetto “green”: grazie all’installazione di diversi pannelli fotovoltaici, oggi l’azienda riesce a produrre in totale autonomia energia pulita e rinnovabile. Senza dimenticare la possibilità di installare i nuovi dispositivi per chi aderisce al progetto Move-In attivo in Piemonte.

Impossibile, poi, non citare i nuovi fiori all’occhiello dell’azienda: le mitiche e-bike di ultima generazione (con motore Bosch, Yamaha, Shimano, Polini o AM80) in vendita o noleggio, passando anche per quelle personalizzate.

L’azienda Candela Gomme S.r.l si trova in via Cuneo 96 a Borgo San Dalmazzo.

Sito internet https://www.candelagomme.it/

Telefono 0171 261679

E-mail info@candelagomme.it