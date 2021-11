Bra Servizi compie 31 anni, giochi e divertimento per festeggiare il compleanno dell'attività della famiglia Piumatti [VIDEO]

Giungiamo nei pressi di un grande arco colorato, sotto cui si è formata una lunga fila pronta ad entrare in uno spazio di festa e giochi, alle cui porte si trovano due saltimbanchi su trampoli desiderosi di accoglierci. Ieri pomeriggio, sabato 6 novembre, presso la sede di Corso Monviso a Bra, si è tenuta la Festa per il 32° compleanno della Bra Servizi e dei 31 anni di lavoro del fondatore Giuseppe Piumatti e della sua famiglia. La celebrazione di un vero e proprio impero, che ora può contare su centinaia e centinaia di collaboratori distribuiti nel nord ovest d’Italia, 80mila aziende clienti, centinaia e centinaia di tonnellate di rifiuti delle più diverse tipologie (misto carta, plastica, legno, metallo, scarti industriali, persino bibite e alcolici).

In una grande area all’aperto, sono stati allestiti un grande tendone per il circo, laboratori di disegno, trucco e di "costruzione di Pupazzi Pazzi", una pista per le mountain bike; sono stati invitati musicisti e addirittura un artista impegnato in caricature. Non poteva mancare inoltre un’area food che proponeva zucchero filato, cioccolata calda, vin brulé, hot dog e ciambelle. Insomma un’occasione di divertimento per grandi e piccini, l’unione di tante famiglie in una sola grande famiglia: la Bra Servizi!

Nell’allegro pomeriggio, si è tenuta anche la presentazione del tanto atteso libro di Giuseppe Piumatti "Il giallo e il rosa. Un imprenditore fai da te. Spunti per cercare il talento che c'è in te", di cui l’autore stesso ci parla nell’intervista video. Pagina dopo pagina, abbiamo un esempio concreto di come l'impresa familiare sia la vera e propria colonna vertebrale del sistema economico italiano. L'esempio di Bra Servizi dimostra come queste assumono un ruolo sociale determinante, abbinando i valori alla visione imprenditoriale, sostenibilità aziendale all'interesse per la comunità.

Piumatti non avrebbe potuto immaginare auguri più calorosi e sentiti di quelli che ieri gli hanno offerto le tante persone che hanno accettato l’invito e hanno partecipato all’evento.