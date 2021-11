Pinocchio rivive con Vernante nel paese dei balocchi

Il Comune di Vernante, in collaborazione con l’Associazione Turismo in Langa e con la Pro Loco, organizza due appuntamenti con il contributo di Fondazione CRC, nell’ambito del progetto “Pinocchio rivive con Vernante”, completamente gratuiti.

Nella Piazza dell'Ala (o in caso di maltempo, presso la tettoia coperta ubicata a lato dei locali della proloco in Strada Statale 20 n. 12) dalle 11 alle 18 i bambini (e non solo!) potranno divertirsi gratuitamente insieme allo staff de L’Albero del Macramè con flipper a corda, calcetti a disco, costruzioni artigianali, biliardo ad anelli, trampoli francesi, la siesta dei messicani, forza 4 infinito, i vermi nel formaggio, rompicapo giganti in legno, il gioco delle sirene, lo slalom magnetico, la pista impolverata... un vero e proprio paese dei balocchi, per sentirsi un po' Pinocchio!